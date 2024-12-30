Строить новые отношения с Сирией – это крайне важная миссия для Украины. Об этом пишет Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, передает 24 Канал.

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Зачем Украине возобновлять сотрудничество с Сирией

Коваленко отметил, что Сирия сейчас играет важную роль. Долгое время Россия через режим Башара Асада усиливала свое влияние на Ближнем Востоке и в Африке.

В частности, Москва препятствовала реализации катарского газового проекта, используя свой контроль в регионе.

От ослабления России на Ближнем Востоке и в Африке выиграют все,

– убеждает руководитель ЦПИ.

Визит впервые за много лет украинской делегации в Дамаск Сибига назвал "готовностью открыть новую страницу в двусторонних отношениях с Сирией".

Украина планирует создавать совместные предприятия, налаживать производство промышленных и продовольственных товаров, обмениваться технологиями, а также сотрудничать в области кибербезопасности и защиты информации.

Также Украина будет поддерживать продовольственную безопасность Сирии, предоставляя гуманитарную помощь. В рамках инициативы "Зерно из Украины" завтра в Сирию прибудут более 20 грузовиков, которые доставят 500 тонн украинской муки.