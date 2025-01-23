Трамп добьет экономику России: почему Саудовская Аравия может радостно в этом помочь

Дональд Трамп заявил о том, что просил Саудовскую Аравию снизить цену на нефть для того, чтобы так завершить российско-украинскую войну. Также стало известно, что страна планирует инвестировать в Соединенные Штаты 600 миллиардов долларов.

Стоит понимать, что у Трампа всегда были неплохие отношения с этой страной. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что для такой дружбы есть ряд причин.

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Как Саудовская Аравия может помочь Трампу

В понимании нового президента США саудиты – это "правильные ребята". Они готовы покупать американское оружие в большом количестве, инвестировать в Америку и не слишком интересоваться соблюдением норм. А что самое важное – у них есть деньги.

Трамп может надавить на Саудовскую Аравию и заставить ее что-то сделать, но исключительно тогда, когда страна именно будет в этом заинтересована. Например, у Трампа нет сильного влияния на страны ОПЕК+. Ему будет сложно заставить эту организацию, например, уменьшить добычу нефти.

Но если окажется, что Саудовская Аравия будет заинтересована в подобных действиях, то она будет, хоть и ситуативным, но союзником Соединенных Штатов. Тогда это может сработать,

– подчеркнул политолог.

Стоит вспомнить, что когда-то профильный министр Саудовской Аравии заявлял, что россияне и казахи уже достали всех, ведь нарушают соглашения, постоянно увеличивают добычу нефти, не соблюдают обязательств.

Простым языком он сказал, что россияне "доиграются" и Саудовская Аравия "завалит" рынок своей нефтью, сбросит цены до 40 долларов, выбросит Россию вас с рынка, а потом увеличит цены до 100 долларов,

– добавил Игорь Рейтерович.

Трамп может предложить Саудовской Аравии реализовать эту историю. Если саудиты не пойдут на такой обвал, тогда он вернется к своему "любимому делу" – обложит всех пошлинами. Понятно, что все страны имеют определенные торговые отношения с США. Тогда перед ними встанет выбор – торговать с Россией, подвергаясь опасности, или отказаться от этого в пользу Соединенных Штатов.

В течение нескольких месяцев реально это сделать. Как только начнутся определенные шаги, мир начнет меняться и совсем по-другому посмотрит на Россию. Байден в таком формате не работал, а Трамп может это сделать,

– подытожил Игорь Рейтерович.

Заметим Саудовская Аравия заявила, что планирует инвестировать в экономику США. Пока неизвестно, в какие именно сферы. Перед тем Дональд Трамп провел телефонный разговор с кронпринцем Саудовской Аравии.