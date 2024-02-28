Бывший глава Службы внешней разведки Украины (2020 – 2021), начальник ГУР МО (2015 – 2016), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк рассказал 24 Каналу, что, несмотря на это, тогда американцы были удивлены информацией, которой владеют украинские спецслужбы о России.

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Как удалось начать сотрудничество

The New York Times написало большую статью о том, как началось сотрудничество между ЦРУ и украинскими спецслужбами. Там отметили, что именно Валерий Кондратюк помогал налаживать связи Украины с Центральным разведывательным управлением. Обычно нужно несколько лет, чтобы сформировать доверие к иностранному агентству и проводить операции, однако с украинцами процесс занял менее полугода.

И уже в 2015 году Кондратюк пришел на встречу с заместителем начальника ЦРУ и без предупреждения передал кипу сверхсекретных файлов. Вскоре из его кабинета стали регулярно выходить группы сотрудников Центрального разведывательного управления с полными рюкзаками документов.

Таким образом укреплял доверие, потому что всегда должен быть кто-то первый как даже в отношениях между людьми – парнем и девушкой. Вот первый шаг сделала украинская сторона. Мы действительно показали наши возможности. Это была небольшая в то время возможность, но даже то, что было, поразило тогда Соединенные Штаты,

– отметил экс-глава ГУР МО.

Аналитики, которые проводили экспертизу этих документов, сказали очень просто: "Мы не видели ничего лучшего по военному потенциалу России со времен Холодной войны". Тогда США поняли, что могут получать с территории Украины не менее важную информацию, чем из самой России.

Такой уровень доверия действительно было трудно установить. Была сотня бюрократических преград и политических ограничений, но в разведке постоянно идут от людей. Всегда можно найти того партнера или лидера, который будет готов поддерживать и развивать. Украинским спецслужбам удалось отыскать таких людей.

"В целом мы сделали невозможное за то короткое время, что позволило прежде всего развить наши возможности. Если сегодня брать период, то для того, чтобы что-то родилось, нужно девять месяцев перед этим что-то сделать. Так и мы тогда в 2014 – 2016 годах что-то сделали, чтобы уже на период нападения российской агрессии у нас были уже какие-то возможности не только проводить, но и заблаговременно осуществлять операции и владеть ситуацией", – отметил Валерий Кондратюк.

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