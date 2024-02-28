Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України (2020 – 2021), начальник ГУР МО (2015 – 2016), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк розповів 24 Каналу, що, попри це, тоді американці були здивовані інформацією, якою володіють українські спецслужби про Росію.

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Як вдалося почати співпрацю

The New York Times написало велику статтю про те, як почалася співпраця між ЦРУ та українськими спецслужбами. Там зазначили, що саме Валерій Кондратюк допомагав налагоджувати зв'язки України із Центральним розвідувальним управлінням. Зазвичай потрібно кілька років, щоб сформувати довіру до іноземного агентства та проводити операції, однак з українцями процес зайняв менш як пів року.

І вже у 2015 році Кондратюк прийшов на зустріч із заступником начальника ЦРУ і без попередження передав стос надсекретних файлів. Невдовзі з його кабінету стали регулярно виходити групи співробітників Центрального розвідувального управління з повними рюкзаками документів.

У такий спосіб зміцнював довіру, тому що завжди має бути хтось перший як навіть у стосунках між людьми – хлопцем та дівчиною. От перший крок зробила українська сторона. Ми дійсно показали наші спроможності. То була невелика на той час можливість, але навіть те, що було, вразило тоді Сполучені Штати,

– зазначив ексголова ГУР МО.

Аналітики, які проводили експертизу цих документів, сказали дуже просто: "Ми не бачили нічого кращого щодо військового потенціалу Росії з часів Холодної війни". Тоді США зрозуміли, що можуть отримувати з території України не менш важливу інформацію, ніж із самої Росії.

Такий рівень довіри дійсно було важко встановити. Була сотня бюрократичних перепон та політичних обмежень, але в розвідці постійно йдуть від людей. Завжди можна знайти того партнера або лідера, який буде готовий підтримувати та розвивати. Українським спецслужбам вдалося відшукати таких людей.

"Загалом ми зробили неможливе за той короткий час, що дозволило насамперед розвинути наші можливості. Якщо сьогодні брати період, то для того, щоб щось народилося, потрібно дев'ять місяців перед цим щось зробити. Отак і ми тоді у 2014 – 2016 роках щось зробили, щоб вже на період нападу російської агресії у нас були вже якісь можливості не лише проводити, але й завчасно здійснювати операції та володіти ситуацією", – зауважив Валерій Кондратюк.

Співпраця України та ЦРУ дала поштовх до потужних операцій