Даст еще сотни тысяч дронов уже в этом году, – Зеленский о сотрудничестве Украины и США

Зеленский прокомментировал сотрудничество по дронам с США. По его словам, это положительно повлияет на обеспечение Украины беспилотниками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Зеленского 5 июля.

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Дроны-перехватчики – очевидный приоритет Украины

Президент Зеленский рассказал, что сотрудничество с США даст Украине уже в 2025 году сотни тысяч дронов.

По дронам также договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы. Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и еще значительно больше дронов в следующем году,

– рассказал он.

Глава государства отметил, что речь идет в том числе и о дронах-перехватчиках. Их Зеленский назвал "очевидным нашим приоритетом".

Он отметил, что сейчас перед государством, Силами обороны, бизнесом, который работает над этим направлением, стоит главная задача – буквально каждую неделю давать больше результатов по перехватчикам.

"Это и больше производить таких дронов, и больше тренировать операторов дронов, и гораздо больше эффективности в применении перехватчиков. Перехватчики должны работать", – подытожил Зеленский.

К слову, Украина имеет новые договоренности о совместном производстве оружия с Данией. Уже заключено соглашение, и его подписали 4 июля.

Президент анонсировал, что ожидаются еще и другие договоренности относительно дронов и многих других необходимых видов оружия.