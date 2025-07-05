Даст еще сотни тысяч дронов уже в этом году, – Зеленский о сотрудничестве Украины и США
- Зеленский сообщил, что Украина получит сотни тысяч дронов в сотрудничестве с США в 2025 году, включая дроны-перехватчики.
- Зеленский подчеркнул приоритетность увеличения эффективности в применении и производстве дронов-перехватчиков.
Зеленский прокомментировал сотрудничество по дронам с США. По его словам, это положительно повлияет на обеспечение Украины беспилотниками.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Зеленского 5 июля.
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Дроны-перехватчики – очевидный приоритет Украины
Президент Зеленский рассказал, что сотрудничество с США даст Украине уже в 2025 году сотни тысяч дронов.
По дронам также договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы. Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и еще значительно больше дронов в следующем году,
– рассказал он.
Глава государства отметил, что речь идет в том числе и о дронах-перехватчиках. Их Зеленский назвал "очевидным нашим приоритетом".
Он отметил, что сейчас перед государством, Силами обороны, бизнесом, который работает над этим направлением, стоит главная задача – буквально каждую неделю давать больше результатов по перехватчикам.
"Это и больше производить таких дронов, и больше тренировать операторов дронов, и гораздо больше эффективности в применении перехватчиков. Перехватчики должны работать", – подытожил Зеленский.
К слову, Украина имеет новые договоренности о совместном производстве оружия с Данией. Уже заключено соглашение, и его подписали 4 июля.
Президент анонсировал, что ожидаются еще и другие договоренности относительно дронов и многих других необходимых видов оружия.