Военный комитет НАТО впервые за 8 лет посетит Украину, – Драпатый

В пятницу, 21 августа, новый главнокомандующий Вооруженными Силами Украины впервые провел беседу с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. Михаил Драпатый сообщил, что в октябре Военный комитет Альянса прибудет в Украину.

Это будет первый подобный визит с 2018 года. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

О чем говорил Драпатый?

Глава украинских вооруженных сил поблагодарил Джузеппе Каво Драгоне за личную позицию и последовательную защиту интересов Украины на уровне руководства Альянса. По словам Драпатого, адмирал уже трижды посещал нашу страну и хорошо понимает реалии российско-украинской войны.

В ходе беседы Главнокомандующий рассказал партнерам о текущей обстановке на фронте и обозначил приоритеты Сил обороны. Он рассказал о дальнобойных ударах, гибкой тактике пехоты и роботизации передовой.

Особое внимание в ходе переговоров главнокомандующий ВСУ уделил защите украинского неба от вражеских атак.

Отдельно говорили о противовоздушной обороне. Защита неба – это мой приоритет,

– подчеркнул Драпатый.

Он рассказал, что осенью в Украине ожидают визита Военного комитета НАТО. Военный подчеркнул, что сотрудничество с Альянсом носит двусторонний характер.

Украина не только получает поддержку. Мы передаем боевой опыт, которого сегодня нет ни у кого, и он служит безопасности всего Альянса,

– отметил главнокомандующий.

В конце беседы он поблагодарил партнеров.

Также в четверг, 20 августа, Зеленский анонсировал кадровые решения в ВСУ. Кроме того, президент Украины назвал приоритеты дальних ударов.