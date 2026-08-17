Как сообщил президент Владимир Зеленский на своем официальном Telegram-канале, военное командование доложило о ситуации на фронте.

Какие результаты доклада?

В частности, в ходе доклада особое внимание было уделено Константиновке, а также Славянскому и Покровскому направлениям. Ведь Украина получила обновленные данные о планах российской армии и уже готовит меры противодействия.

Также Зеленский заслушал доклад министра обороны Евгения Хмары. Он наметил ситуацию с защитой украинских городов, общин и прифронтовой логистики от вражеских беспилотников. По словам главы государства, для усиления защиты в этих направлениях нужны дополнительные шаги. Их он определил вместе с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

К тому же президент анонсировал кадровые решения, предложенные главком.

В ходе встречи обсуждали и состояние выполнения дальнобойных операций за первую половину августа.

Подтвердили приоритеты дипстрайков на следующие недели и на сентябрь – подтвержденный российский ущерб доказывает верность направлению нашего дальнобойного курса,

– добавил Зеленский.

Напомним, Украина призвала международных партнеров как можно скорее усилить украинскую противовоздушную оборону. Об этом Владимир Зеленский заявил после того, как россияне в течение прошлой недели атаковали 13 областей Украины. Враг выпустил по ним более 1550 ударных дронов, почти 1560 управляемых авиабомб и 62 ракеты, преимущественно баллистические.