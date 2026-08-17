Як повідомив президент Володимир Зеленський у своєму офіційному Telegram-каналі, військове командування доповіло про ситуацію на фронту.

Які результати доповіді?

Зокрема, увагу під час доповіді приділили Костянтинівці, а також Слов'янському та Покровському напрямкам. Адже Україна отримала оновлені дані щодо планів російської армії та вже готує протидію.

Також Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Євгена Хмари. Він окреслив ситуацію з захистом українських міст, громад та прифронтової логістики від ворожих безпілотників. За словами глави держави, для посилення захисту на цих напрямках потрібні додаткові кроки. Їх він визначив разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

До того ж президент анонсував кадрові рішення, які запропонував головком.

Під час зустрічі обговорювали й стан виконання далекобійних операцій за першу половину серпня.

Підтвердили пріоритети дипстрайків на наступні тижні та на вересень – підтверджені російські збитки доводять вірність напрямку нашого далекобійного курсу,

– додав Зеленський.

Нагадаємо, Україна закликала міжнародних партнерів якомога швидше посилити українську протиповітряну оборону. Про це Володимир Зеленський заявив після того, як росіяни впродовж минулого тижня атакували 13 областей України. Ворог випустив по них понад 1550 ударних дронів, майже 1560 керованих авіабомб та 62 ракети, переважно балістичні.