Це буде перший такий візит з 2018 року. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Про що розмовляв Драпатий?

Очільник українського війська подякував Джузеппе Каво Драгоне за особисту позицію та послідовне відстоювання інтересів України на рівні керівництва Альянсу. За словами Драпатого, адмірал вже тричі відвідував нашу країну й добре розуміє реалії російсько-української війни.

Під час розмови головнокомандувач розповів партнерам про поточну обстановку на фронті та окреслив пріоритети Сил оборони. Він розповів про далекобійні удари, гнучку тактику піхоти та роботизацію передової.

Окрему увагу під час перемовин головнокомандувач ЗСУ приділив захисту українського неба від ворожих атак.

Окремо говорили про протиповітряну оборону. Захист неба – це мій пріоритет,

– наголосив Драпатий.

Він розповів, що восени в Україні очікують на візит Військового комітету НАТО. Генерал підкреслив, що співпраця з Альянсом є двосторонньою.

Україна не лише отримує підтримку. Ми передаємо бойовий досвід, якого сьогодні немає ні в кого, і він працює на безпеку всього Альянсу,

– зазначив головнокомандувач.

Наприкінці розмови він подякував партнерам.

Також у четвер, 20 серпня, Зеленський анонсував кадрові рішення у ЗСУ. Окрім того, президент України назвав пріоритети далекобійних ударів.