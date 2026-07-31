У Украины преимущество перед Британией: вице-маршал Королевских ВВС рассказал о сотрудничестве стран

Новый премьер-министр Великобритании Бернем на днях встретился с президентом Украины Зеленским и заявил, что беседа прошла конструктивно. Ожидается, что он, сменив на этом посту Стармера, продолжит поддерживать Украину, потому что британское общество в целом считает это необходимым.

Об этом в интервью 24 Каналу заявил вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл, подчеркнув, что Бернем будет уделять больше внимания внутренним вопросам страны в связи с существующими проблемами, чем внешней политике, но вопрос Украины станет исключением, и новый премьер будет уделять ему внимание.

Великобритания готова поделиться технологиями

Премьер-министр Бернем заявил о намерении передать Украине права интеллектуальной собственности, необходимые для производства специальных британских систем радиоэлектронного подавления.

Когда я служил военным летчиком, главные секреты кролись уже не в оборудовании или самом самолете, а в программном обеспечении. Например, мой самолет становился уязвимым, как только его обнаруживал вражеский радар. Но если я могу заглушить этот радар или создать для него ложную картину, чтобы он считал, что я нахожусь в одной точке, хотя на самом деле – в другой, это дает мне преимущество. Во время Холодной войны мы разрабатывали новые технологии такого типа,

– рассказал Белл.

Он добавил, что британское правительство понимает: Украине нужны системы подавления не только российских радаров, но и ракетных комплексов и дронов. А у Великобритании в этом направлении, по словам Шона Белла, таких технологий немало. Он отметил, что основная опасность заключается в том, что в случае попадания такого оборудования в руки россиян будет утрачено преимущество на поле боя, а Кремль будет делать все возможное, чтобы завладеть такими системами. Поэтому он подчеркнул, что действовать нужно крайне осторожно.

Технологии – это асимметрическое преимущество Запада на поле боя. Мы надеемся, что именно благодаря им сможем превзойти Россию. Но если россияне поймут принцип работы этих технологий и разработают принцип противодействия, то это создаст опасность и для Великобритании,

– пояснил Белл.

Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке отметил, что, так же как другие страны пытаются помочь Украине, так и наше государство стремится быть полезным для партнеров. Он подчеркнул, что украинские военные приобретают уникальный опыт ведения дронной войны, который стоит изучать всей Европе.

Совместное производство баллистических ракет: важный момент

Великобритания приступила к разработке новой баллистической ракеты. Страна планирует передать ее Украине в 2027 году. Проект носит название Nightfall. Также британцы намерены разработать собственную крылатую ракету малой дальности. Шон Белл пояснил, что крылатая ракета способна избегать обнаружения. Их сложно сбивать, в Великобритании уже есть несколько образцов такого оружия.

В частности, мы передали Украине ракеты Storm Shadow. Сейчас разрабатываем преемника этого вида оружия. Мы также помогаем Украине создавать собственные версии таких ракет. Это реально сделать в ближайшем будущем. С баллистическими ракетами ситуация иная: они покидают атмосферу, выходят в космос, а затем летят к цели. Их очень сложно создавать и наводить. Требуются специальные технологии. Насколько мне известно, у Великобритании нет особого опыта в этой сфере. Поэтому она сможет передать отдельные технологии,

– рассказал Белл.

А вот крылатые ракеты, как отметил вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке, могут пополнить украинский арсенал. Он высказал мнение, что украинские "Фламинго" выглядят устаревшими и не отличаются высокой малозаметностью. По его словам, это хорошее оружие, но для достижения результата его нужно много. А вот следующая версия Storm Shadow как раз будет обладать улучшенными характеристиками в плане незаметности, поэтому их будет сложнее сбивать.

Соответственно, их не понадобится так много, поскольку большее количество сможет прорваться к цели. Поэтому сотрудничество, по мнению Белла, выгодно как Украине, так и Великобритании: обе страны будут совместно помогать пополнять запасы вооружения.

Комментируя планы Украины по созданию собственной баллистической ракеты, Шон Белл отметил, что преимущество Украины заключается в том, что на нее не распространяются довольно жесткие ограничения, как в случае с Великобританией. Ведь испытывать баллистическую ракету крайне сложно, поскольку она преодолевает огромное расстояние и выходит в космос. Если что-то пойдет не по плану, нужна большая зона безопасности.