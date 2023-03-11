Испугали Украиной: сотрудницу российского МИД развели на 6 миллионов

Сотрудницы российского МИД позвонили по телефону и предупредили, что она фигурирует в уголовном деле, связанном с пособничеством Украине и переводом средств Киеву. Последняя с испуга отправила деньги мошенникам и даже взяла кредит.

Российские телеграммы каналы написали, что говорится о 57-летней россиянке. Она работает старшей советницей российского МИД, пишет 24 Канал.

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Что известно об инциденте с мошенниками

27 февраля 57-летней Марине (имя изменено), занимающей должность старшего советника Министерства иностранных дел, позвонили по телефону из незнакомого номера. Звонивший представился полицейским и заявил, что на женщину возбуждено уголовное дело о помощи Украине и переводе туда денег,

– сообщили вражеские телеграм-каналы.

Далее россиянку переключили на якобы сотрудницу Центробанка, которая сказала Марине поскорее снять со счета 2,6 миллиона рублей и никому об этом не рассказывать, ведь идет секретная операция. Впоследствии сотрудница МИД:

перечислила денежные средства на указанные реквизиты в отделении банка;

мошенники даже оплатили ей такси после этой "сделки";

по совету той же "сотрудницы" Центробанка перечислила на определенный счет еще 500 тысяч рублей.

На следующий день Марину убедили оформить кредит на 800 тысяч и перевести их, чтобы предотвратить незаконное оформление кредита на ее имя. А 1 марта женщина с подачи мошенников взяла еще один кредит на два миллиона и перевела их,

– говорится в сообщении.

Только после всех этих операций россиянка, являющаяся сотрудницей МИД, догадалась, что 5,9 миллиона рублей перевела мошенникам. После этого она обратилась в полицию.

Обвинили в госизмене за помощь ВСУ

В начале марта в России на два месяца была арестована местная жительница. Решение принял Лефортовский суд Москвы.

Причина заключалась в том, что, по данным ФСБ, россиянка оказывала финансовую помощь Вооруженным Силам Украины. ФСБ считает, что это якобы действия, направленные против безопасности России.

Более того, российские СМИ написали, что гражданку России задержали при попытке уехать из страны. Детали дела оккупанты не сообщили.

В России за предоставление финансовой, материально-технической, консультационной или другой помощи Украине россиянам грозит тюрьма до 20 лет по статье о госизмене.