Вербовал высокопоставленных работников СБУ в Херсонской области: ФСБшнику сообщили о подозрении

Сотруднику фсб сообщили о подозрении в шпионаже на территории Украины. Он вербовал высокопоставленных работников СБУ на Херсонщине.

россиянин собирал сведения об Украине, что является государственной тайной, с осени 2018 года и до конца июля 2021 года. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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россиянин завербовал должностных лиц СБУ в Херсонской области

К своей преступной деятельности ФСБшник привлек военнослужащего резерва СБУ и заместителя начальника отдела СБУ в Херсонской области.

С помощью подельников россиянин собрал и передал своему руководству тайные документы, которые запрещено распространять. Это были сведения о:

подготовке и проведении мобилизации в Херсонской области на условиях особого периода;

планы проведения тактико-специальных учений;

материалы оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности СБУ

Подозреваемый был объявлен в международный розыск. Также в розыске находится военнослужащий резерва СБУ в Херсонской области, которому сообщили о подозрении в государственной измене.

Заместитель начальника отдела СБУ в Херсонской области задержан. Ему тоже объявили о подозрении в государственной измене. В настоящее время он находится под стражей.

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