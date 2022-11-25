Собирал засекреченные данные для россиян: СБУ задержала эксработника МВД за работу на врага

СБУ задержала бывшего сотрудника МВД. Он собирал данные о военных, чтобы передать их российским оккупантам.

В СБУ рассказали, что предатель для того, чтобы показать свою "пользу" оккупантам, собрал для них засекреченную информацию о руководстве и кадровых сотрудниках силовых ведомств Украины.

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Предатель хотел передать оккупантам флешку с информацией о военных

Следователи установили, что злоумышленник планировал лично передать флешку с засекреченными данными посольству России в Будапеште. Однако сотрудники СБУ задержали его на пункте пропуска при попытке пересечь государственную границу.

После начала полномасштабной войны предатель жил в Белой Церкви и был активным сторонником "русского мира", однако он руководствовался не только идеологическими мотивами. В частности, экс-сотрудник МВД рассчитывал стать "главным полицейским" столицы и Киевской области в случае оккупации.

Этот человек находился на прямом контакте с российским диверсантом Игорем Безлером, а также поддерживал дружеские связи с другими представителями так называемой "милиции ДНР",

– сообщили в СБУ.

Именно по их направлению задержанный начал собирать засекреченные данные о:

сотрудников СБУ и ГУР,

лидеров движения "Азов",

военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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В ходе расследования также установили, что злоумышленник, кроме картотеки украинских силовиков, собирал информацию о важных объектах ВСУ:

базах,

складах,

арсеналах и так далее.

Во время обысков у предателя обнаружили пистолет Макарова, символику террористической организации "ДНР" и запрещенной в Украине коммунистической партии.

Все изъятые материалы были направлены на экспертизу. Задержанному планируют сообщить подозрение в государственной измене.

Наказание за государственную измену, совершенное в условиях военного положения, – конфискация имущества и 15 лет в тюрьме или пожизненное лишение свободы.

Смотрите фото задержания предателя / Фото СБУ

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