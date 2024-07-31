В Харькове работник ТЦК требовал взятку у ресторана, угрожая мобилизовать посетителей

Харьковский сотрудник ТЦК требовал взятку в 1,5 тысячи долларов и постоянную скидку в ресторане, угрожая мобилизовать его работников и посетителей.

Правоохранители задержали подозреваемого "на горячем" во время получения части неправомерной выгоды в виде скидочной карты в обмен на фиктивные документы.

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Сотрудник ТЦК требовал 1500 долларов взятки

Работнику ТЦК уже сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды.

Как установлено следствием, в начале июня этого года подозреваемый требовал для себя неправомерную выгоду от руководителей харьковского бара-ресторана. За 1500 долларов США и персональную карточку с постоянной скидкой на услуги он обещал не препятствовать работе заведения и не осуществлять мобилизационных мероприятий в отношении его работников и посетителей,

– рассказали в ТЦК.

Мужчина также пообещал обеспечить персонал ресторана фиктивными документами, которые бы "гарантировали" им отсрочку от мобилизации.

Подозреваемому уже избрали меру пресечения – содержание под стражей, его также отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.