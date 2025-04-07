Сотрудник ТЦК Киева задекларировал Volkswagen Tiguan за 15 тысяч гривен и новую квартиру

Сотрудник Печерского районного ТЦК в Киеве задекларировал новое имущество. Так, чиновник стал владельцем новой квартиры и автомобиля Volkswagen Tiguan 2017 года, который якобы приобрел за 15 000 гривен, хотя реальная цена – в десятки раз выше.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование "Слідство.Інфо".

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Сотрудник ТЦК задекларировал новое имущество

Заместитель начальника отделения рекрутинга и комплектования Печерского районного ТЦК в Киеве Юрий Моргай задекларировал новое имущество. Ранее чиновник фигурировал в расследовании относительно безосновательного списывания с воинского учета десятков мужчин.

Моргай избежал наказания, а сейчас задекларировал новое имущество. Как установили журналисты, до 2024 года сотрудник ТЦК не имел ни собственного жилья, ни автомобиля. Впрочем, в прошлом году Моргай стал владельцем новой квартиры в Киеве, а также приобрел Volkswagen Tiguan 2017 года.

Однако цена на машину значительно занижена. В декларации говорится, что стоимость внедорожника – 15 000 гривен. Однако реальная цена такого автомобиля в десятки раз выше.

В то же время заработная плата сотрудника ТЦК за 2023 год составила 566 438 гривен. В 2024 году Моргай получил 491 906 гривен.

К слову, ранее руководитель Полтавского Бюро экономической безопасности Олег Пахниц задекларировал 6,5 миллионов долларов наличных денег, самолет Socata TB 20 GT, машины, недвижимость и оружие в декларации за 2023 год.