Как сообщает Национальная полиция Украины, организатором схемы оказался исполняющий обязанности начальника одного из отделов Государственной экологической инспекции Украины. К преступной деятельности он привлек своего отца, бывшего директора лесхоза, а также еще одного родственника, который работал лесничим.

Каковы подробности расследования?

Злоумышленники наладили систематический сбор средств с подчиненных лесохозяйств Киевской области. Они вымогали у руководителей лесничеств по 500 долларов ежемесячно за избежание санкций и сохранение срубленной древесины.

Роль посредника на местах выполнял вовлеченный в схему лесничий, который лично собирал деньги с каждого участка. Полученные средства он оперативно передавал другим участникам группы для дальнейшего распределения.

В случае отказа платить регулярные взносы фигуранты угрожали проверками, блокировкой работы и изъятием продукции. Они использовали свое влияние и связи для постоянного давления на лесхозы.



Нацполиция разоблачила группу лиц, взимавших дань с лесничеств / Полиция

В настоящее время правоохранители сообщили всем трем участникам преступной группы о подозрении по части третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали о других результатах работы правоохранителей. В частности, в Харьковской области полицейские раскрыли масштабное нелегальное производство парфюмерии, которую выдавали за продукцию известных мировых брендов. По предварительным данным, фигуранты могли организовать полный цикл изготовления и последующей продажи подделок.

В Полтавской области директор государственного предприятия организовал незаконную продажу сельскохозяйственной продукции, в результате чего государство понесло убытки. Схему раскрыли сотрудники управления стратегических расследований в Полтавской области совместно с детективами Бюро экономической безопасности.