В Житомире мужчина напал на сотрудника ТЦК: за дело взялась полиция

В сети начали распространяться кадры, на которых неизвестный мужчина напал на сотрудника ТЦК. Неизвестный несколько раз ударил военного, а также обругал его.

Видео начало распространяться по сети 14 марта. За дело уже взялась полиция.

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Мужчина напал на работника ТЦК

В четверг, 14 марта, в соцсетях появились кадры, как в Житомире мужчина напал на военного в форме. Неизвестный начал громко кричать, ругаться и несколько раз ударил сотрудника ТЦК.

Как рассказала пресс-секретарь Житомирского районного управления полиции Марина Витвицкая, в отношении нападавшего уже открыли уголовное производство. Его действия квалифицируют как хулиганство. Она также добавила, что инцидент произошел на улице Киевской в Житомире. После нападения военный лично обратился в полицию с заявлением.

Личность мужчины, который напал на военного уже установили. Им оказался 33-летний горожанин.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели Житомирского районного управления полиции в рамках открытого уголовного производства. Предварительная правовая квалификация по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство,

– сообщили в полиции.

Мужчина напал на военного: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)

Военный прокомментировал инцидент

У Житомирском областном ТЦК и СП также отреагировали на инцидент. Там опубликовали видео с обращением пострадавшего военного. Он рассказал, что его позывной "Бабай". Мужчину призвали на службу в начале 2023 года. Сначала он оказался в стрелковом батальоне во взводе разведки, а уже после учений "Бабай" отправился работать на Купянское направление. Поскольку военный хорошо управлял дронами, то он оказался в аэроразведке. Впоследствии военный снова оказался на учениях, после которых отправился служить в роту ударных БпЛА в 32 отдельную механизированную бригаду.

Из-за того, что "Бабай" имел немало заболеваний, часто был в госпиталях – его признали ограниченно годным. Тогда военного перевели в Житомирскую область, где он оказался в роте охраны – она занимается оповещением граждан, чтобы они становились на воинский учет и проходили военно-врачебную комиссию. "Бабай", комментируя инцидент, отметил, что не понимает такого отношения.

Я не знаю, что заставило этого человека так к нам отнестись. Мы просто шли мимо и никого не трогали, мы даже там никого не останавливали. Мы шли мимо него, он начал к нам нецензурно выражаться. Я остановился возле него и обратился, что, мол, "будь тише", на что человек отреагировал еще хуже,

– рассказал "Бабай".

Военный также отметил, что сейчас около 95% работников ТЦК – это те, кто вернулся с фронта с ранениями и контузиями.

Военный прокомментировал нападение: смотрите видео

В Черновицкой области напали на сотрудников ТЦК с топором

На Буковине 7 марта двое мужчин напали на сотрудника ТЦК с топором. Сначала нападавшие совершили наезд на военного, а затем – ударили обухом топора в предплечье.

Сейчас мужчинам уже избрали меру пресечения – их будут держать под стражей без возможности внесения залога. Нападавшим грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Как стало известно впоследствии, пострадавший – военный, который служит на фронте с 2014 года. Он освобождал Киевскую область и воевал на Бахмутском направлении. Герой дважды был ранен, поэтому его перевели на службу в ТЦК.