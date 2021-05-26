Сотрудники ГБР пришли с обысками в Федерацию профсоюзов

В среду, 26 мая, в Дом профсоюзов наведались сотрудники Государственного бюро расследований. Они устроили обыски в кабинете председателя Федерации профсоюзов Григория Осового.

Об этом заявили в пресс-службе Федерации профсоюзов Украины. Там также утверждают, что силовики изымали служебные документы ФПУ в Доме профсоюзов.

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В Федерации профсоюзов Украины сообщили, что обыски начались еще утром 26 мая. Сотрудники ГБР пришли к Дому профсоюзов, примерно в 9:30. По последним данным, никаких обвинений ГБР не предъявляло.

Пока неизвестно, какую цель преследуют служащие ГБР, которые должны заниматься государственными преступлениями, проводя обыски в самой многочисленной правозащитной общественной организации Украины,

– написали в пресс-службе ФПУ.

В пресс-службе ГБР не прокомментировали эту ситуацию и обещают предоставить информацию как можно скорее.

Отметим, что в Киеве 12 и 13 мая обыскали помещения нескольких коммунальных учреждений Киева. В частности, правоохранители были в Департаменте градостроительства, Киевзеленстрое, Киевском институте земельных отношений, Спецжилфонде, Киевавтодоре, в департаментах земельных ресурсов и социальной политики и в Киевгорсвете.

Чуть позже в дом мэра Киева Виталия Кличко наведались с обыском правоохранители. Самого мэра столицы в квартире в этот момент не было.