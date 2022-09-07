Сотрудники одного из McDonald's вышли на работу, но заведение еще закрыто

7 сентября 2022 , 04:21
Читати новину українською

Источник:

Obozrevatel

В Киеве готовится к открытию McDonald's. Сотрудники одного из заведений 6 сентября уже вышли на работу.

Речь идет о ресторане, расположенном возле метро "Минская". Правда, само заведение еще закрыто.

Кстати McDonald's могут открыть уже в скором времени: пользователи делятся видео, как заведения убирают

Ресторан готовят к открытию

Работники моют окна в ресторане, а также наводят порядок внутри помещения.


McDonald's готовят к открытию / Фото Obozrevatel

Кстати, схожую активность заметили и в других точках McDonald's. К примеру, в ресторанах на "Дарнице", Вышгородской, метро "Почайная" и "Харьковская", на Майдане Независимости, на Позняках, станциях метро "Житомирская" и "Демеевская", а также на Большой Кольцевой.

Маловероятно, что все заведения будут открыты одновременно. Это может происходить и постепенно.

Что этому предшествовало

  • 11 августа в McDonald's сообщили, что рестораны заработают, но не во всех областях. Сначала заведения откроют в Киеве и на Западе Украины.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на возвращение McDonald's. Он подчеркнул, что это – важный сигнал для международного бизнеса. По его словам, от этого зависят рабочие места и налоги.

К теме – McDonald's наконец-то возвращается в Украину: видео

 

Автор: Ольга Музика