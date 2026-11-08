По 50 – 150 тысяч гривен: с сотрудников СБУ собирают деньги на залог для генерала Дуки, – СМИ

Сотрудников СБУ в регионах заставляют сдавать деньги на залог для генерала Сергея Дуки. Его подозревают в причастности к преступной организации по делу "Карфаген".

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в правоохранительных органах.

Как организовали сбор средств

Сбор организовали среди сотрудников Главного управления "Д" и Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Сумма взноса зависит от должности:

оперативники должны сдать по 50 тысяч гривен;

начальники секторов и отделов, а также их заместители – по 150 тысяч гривен.

По словам источника УП, после перевода средств сотрудники должны сделать скриншот квитанции и отправить его руководителю. Тот формирует общий список и передает информацию в Киев.

7 ноября "Украинская правда" сообщила, что среди сотрудников СБУ распространяются сообщения с призывом присоединиться к сбору денег на залог за Сергея Дуку.

Почему обвиняют генерала Сергея Дуку

Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили Сергею Дуке о подозрении 4 ноября в рамках спецоперации "Карфаген".

По версии следствия, чиновник участвовал в деятельности преступной организации, которая за неправомерную выгоду обеспечивала прикрытие мошеннических колл-центров и других нелегальных бизнесов.

Кроме того, правоохранители зафиксировали передачу фигуранту четырех криптовалютных кошельков на сумму около 3 миллионов долларов за содействие в снятии ареста с активов наркосиндиката.

Ранее Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения генералу в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 65 миллионов гривен.