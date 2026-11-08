По 50 – 150 тисяч гривень: зі співробітників СБУ збирають гроші на заставу генералу Дуці, – ЗМІ

В СБУ збирають гроші на заставу для Сергія Дуки / Українська правда
Співробітників СБУ в регіонах змушують здавати гроші на заставу для генерала Сергія Дуки. Його підозрюють у причетності до злочинної організації у справі "Карфаген".
Про це повідомляють джерела "Української правди" у правоохоронних органах.
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Як організували збір коштів
Збір організували серед працівників Головного управління "Д" та Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.
Сума внеску залежить від посади:
- оперативники мають здати по 50 тисяч гривень;
- начальники секторів і відділів, а також їхні заступники – по 150 тисяч гривень.
За словами джерела УП, після переказу коштів співробітники повинні зробити скриншот квитанції та надіслати керівнику. Той формує загальний список і передає інформацію до Києва.
7 листопада "Українська правда" повідомила, що серед співробітників СБУ поширюють повідомлення із закликом долучитися до збору грошей на заставу за Сергія Дуку.
У чому звинувачують генерала Сергія Дуку
Детективи НАБУ та прокурори САП повідомили Сергію Дуці про підозру 4 листопада в межах спецоперації "Карфаген".
За версією слідства, посадовець брав участь у діяльності злочинної організації, яка за неправомірну вигоду забезпечувала прикриття шахрайських колцентрів та інших нелегальних бізнесів.
Крім того, правоохоронці зафіксували передачу фігуранту чотирьох криптовалютних гаманців на суму близько 3 мільйонів доларів за сприяння у знятті арешту з активів наркосиндикату.
Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 65 мільйонів гривень.
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