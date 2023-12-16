Мероприятие проводилось на улицах города. В частности, минимум возле железнодорожного вокзала и в центре Львова.

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Что известно об агитации во Львове

При участии военнослужащих отделения рекрутинга и комплектования Галицко-Франковского ОР ТЦК и СП проводится ряд агитационных мероприятий информирования граждан о возможности прохождения военной службы по контракту и преимуществам совместно с представителями Десантно-штурмовых войск Украины,

– заявили в военкомате.

Сотрудники ТЦК и СП проводили агитацию во Львове / Фото ТЦК и СП

Работники военкомата рассказали изданию ZAXID.NET, что они регулярно проводят такие мероприятия. Военные объяснили, что основными требованиями при отборе на контракт являются:

состояние здоровья и пригодность к военной службе по медицинским показателям и показателям профотбора;

физическая подготовленность и психологическая стойкость кандидата на военную службу;

общеобразовательный уровень;

мотивация к военной службе;

отсутствие судимостей;

уровень сформированности идейных ценностей, нравственных и профессиональных качеств.

За подробной информацией военные советуют обращаться в районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту регистрации.

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