Заходи проводили на вулицях міста. Зокрема, щонайменше біля залізничного вокзалу та в центрі Львова.

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Що відомо про агітацію у Львові

За участі військовослужбовців відділення рекрутингу та комплектування Галицько-Франківського ОР ТЦК та СП проводиться ряд агітаційних заходів інформування громадян про можливість проходження військової служби за контрактом та переваги, спільно з представниками Десантно-штурмових військ України,

– заявили у військкоматі.

Працівники ТЦК та СП проводили агітацію у Львові / Фото ТЦК та СП

Працівники військкомату розповіли виданню ZAXID.NET, що вони регулярно проводять такі заходи. Військові пояснили, що основними вимогами під час відбору на контракт є:

стан здоров'я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору;

фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу;

загальноосвітній рівень;

мотивація до військової служби;

відсутність судимостей;

рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

За детальною інформацією військові радять звертатись до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації.

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