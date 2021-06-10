Сотрудников таможни начнут переводить на контракты, – глава Гостаможни

Глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин заявил, что с 1 июля работников переведут на контракты. Их оформят в отдельные подразделения единого юридического лица Гостаможни.

Эти контракты оформят с полугодовым испытательным сроком. Об этом рассказал глава ведомства Павел Рябикин.

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С 1 июля работники таможни перейдут на контракты, – Рябикин

Глава Гостаможни заявил, что это позволит создать систему жесткого кадрового контроля:

регулярно проводить проверки на добропорядочность,

проводить проверку знаний и тестирования,

а также служебные проверки с использованием полиграфа.

Непрохождение этих проверок будет основанием для немедленного расторжения контракта и увольнения сотрудника,

– заявил Рябикин.

Кроме того, чиновник заявил, что для работников также откроются возможности для существенного поднятия зарплат – "в будущем году до 30 тысяч гривен".

"Вот только получат эти зарплаты высококвалифицированные добропорядочные работники", – заявил глава Гостаможслужбы.

Рябикин опроверг противоправность контрактов

Управленец заявил, что эксперты, в том числе и международные, юристы и представители общественных организаций внимательно изучили контракты с таможенниками.

И никакого ущемления или сужения прав личности не обнаружили. А цели тех, кто поднимает этот шум, достаточно очевидны: обострить ситуацию на таможне, напугать таможенников, настроить их против подписания контрактов,

– рассказал Рябикин.

Он отметил, что профессиональным, добропорядочным работникам бояться нечего.