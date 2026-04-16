ВСУ получают преимущество в воздухе: летчик-инструктор объяснил тактику ударов по Крыму
- Силы обороны Украины наносят удары по российским радиолокационным станциям, постепенно оставляя российскую ПВО без "глаз".
- Уничтожение радиолокационных станций заставляет противника перебрасывать новые, что является длительным и недешевым процессом.
Россияне рвутся в Запорожскую область, пытаются захватить ее полностью и расширить сухопутный коридор, потому что сейчас не могут развернуть систему ПВО вглубь фронта. Как только враг размещает РЛС, по ним прилетают украинские средства поражения.
Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, озвучив, что нынешняя глубина фронта не позволяет врагу создать мощную систему ПВО.
СОУ постепенно оставляют вражескую ПВО без "глаз"
В ночь на 15 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду военных объектов врага. В частности поразили радиолокационную станцию 96Л6 из состава ЗРК "С-400" в Запорожской области и "Небо-СВУ" в Крыму. По словам военного эксперта, одной ракеты достаточно, чтобы уничтожить целую станцию.
Пока они притянут новую станцию, пройдет время, и это обходится в очень большие деньги. К тому же у россиян их не так много. Им приходится снимать их с какого-то Стерлитамака, чтобы перекрыть это направление,
– объяснил Свитан.
По словам полковника запаса, поражена российская РЛС "Небо-СВУ" – это радиолокационная станция, которая способна обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров. Противник размещает их на высотах Крыма, чтобы видеть ниже к земле, чтобы не было "мертвой зоны".
Но у них та же проблема, эта станция светится как новогодняя елка. Ее "изображают" наши партнеры, информацию передают СОУ и туда летят средства поражения, начиная от крылатых ракет и заканчивая дронами,
– озвучил Свитан.
Военный эксперт отметил, что сейчас враг в тупике: на Запорожском, Херсонском направлениях и в Крыму такие российские РЛС под прицелом. Это, как подчеркнул Свитан, хороший показатель.
"Это называется началом завоевания превосходства в воздухе. Он затягивается, потому что надо достать все РЛС со всей российской территории, чтобы потом можно было долететь 1,5 километра до Стерлитамака и чтобы никто не увидел украинский дрон. При системном уничтожении мы можем полностью оставить без "глаз" российскую ПВО везде, кроме таких точек как Москва, Керченский мост и Валдай", – убежден Свитан.
Силы обороны выбивают российскую ПВО
16 апреля СОУ поразили средства ПВО противника, а именно: зенитный ракетный комплекс “Бук-М2” в районе Богатовки Запорожской области, зенитный ракетно-пушечный комплекс “Панцирь” в Феодосии в Крыму и ЗРК “Оса” в Водяном Донецкой области.
13 апреля СОУ атаковали радиолокационную станцию "Небо-У" в Феодосии (Крым). Также произошло поражение радиолокационной станции системы контроля воздушного пространства в районе Николаевки и РЛС "Каста-2Е" возле Лубяное-Первое (Белгородская область). Также под ударом оказался ЗРК "Тор-М1" в районе Лозового (Луганская область).
В ночь на 9 апреля украинские защитники нанесли огневое поражение по зенитному ракетному комплексу "Тор М1" в районе Кальчиновки в Донецкой области.