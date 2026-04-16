Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що нинішня глибина фронту не дає змоги ворогу створити потужну систему ППО.

СОУ поступово лишають ворожу ППО без "очей"

В ніч на 15 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці військових об'єктів ворога. Зокрема уразили радіолокаційну станцію 96Л6 із складу ЗРК "С-400" в Запорізькій області та "Небо-СВУ" у Криму. Зі слів військового експерта, однієї ракети достатньо, аби знищити цілу станцію.

Поки вони притягнуть нову станцію, пройде час, та й це обходиться у дуже великі гроші. До того ж у росіян їх не так багато. Їм доводиться знімати їх з якогось Стерлітамака, аби перекрити цей напрямок,

– пояснив Світан.

Зі слів полковника запасу, уражена російська РЛС "Небо-СВУ" – це радіолокаційна станція, яка здатна виявляти цілі на відстані до 400 кілометрів. Противник розміщує їх на висотах Криму, щоб бачити нижче до землі, аби не було "мертвої зони".

Але в них та сама проблема, ця станція світиться як новорічна ялинка. Її "змальовують" наші партнери, інформацію передають СОУ і туди летять засоби ураження, починаючи від крилатих ракет і закінчуючи дронами,

– озвучив Світан.

Військовий експерт наголосив, що нині ворог у безвиході: на Запорізькому, Херсонському напрямках і у Криму такі російські РЛС під прицілом. Це, як підкреслив Світан, гарний показник.

"Це називається початком завоювання переваги у повітрі. Він затягується, бо треба дістати всі РЛС з всієї російської території, щоб потім можна було долетіти 1,5 кілометра до Стерлітамака і щоб ніхто не побачив український дрон. При системному знищенні ми можемо повністю залишити без "очей" російську ППО всюди, окрім таких точок як Москва, Керченський міст і Валдай", – переконаний Світан.

Сили оборони вибивають російську ППО