СОУ остановили продвижение россиян возле Покровска: обзор фронта от Свитана

СОУ удалось остановить продвижение россиян на Покровском направлении. Проблемы на Востоке еще остаются огромными, однако есть перспектива разобраться с оккупантами на Донбассе.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на 24 Канале рассказал, что успешно на этом направлении поработала бригада "Карадаг".

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Восточное Покровское направление

Свитан отметил, что бригада НГУ "Карадаг" хорошо поработала на Покровском направлении и остановила продвижение россиян. Однако пропорции сил 1 к 10. Поэтому это направление остается очень сложным. Сюда надо дополнительные снаряды и дополнительные силы.

Россияне прут волнами, буквально каждые полчаса – час. Их перемолоть – надо достаточно боеприпасов. "Карадаг" себя очень хорошо показал на Покровском направлении, остановил продвижение россиян и они начали разворачиваться и двигаться на юг,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Южное Покровское направление

По словам военного эксперта, оккупанты развернулись в сторону Кураховского направления. Однако есть положительная динамика. Если их оставить в полях Донбасса на осень, то их просто засосет в донецкий чернозем. А зимой можно будет ближним огнем выбивать вражеские силы.

"Этот вариант есть. Я думаю, что наши партнеры, понимая такие проблемы, помогут нам с боеприпасами. И те обещанные боеприпасы должны подходить осенью большими партиями. Это для ликвидации этого российского оперативного прорыва", – подчеркнул летчик-инструктор.