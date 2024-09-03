Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному огляді фронту на 24 Каналі розповів, що успішно на цьому напрямку попрацювала бригада "Карадаг".

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Східний Покровський напрямок

Світан зазначив, що бригада НГУ "Карадаг" добре попрацювала на Покровському напрямку та зупинила просування росіян. Однак пропорції сил 1 до 10. Тому цей напрямок залишається дуже складним. Сюди треба додаткові снаряди та додаткові сили.

Росіяни пруть хвилями, буквально кожні пів години – годину. Їх перемолоти – треба достатньо боєприпасів. "Карадаг" себе дуже добре показав на Покровському напрямку, зупинив просування росіян і вони почали розвертатись і рухатись на південь,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Південний Покровський напрямок

За словами військового експерта, окупанти розвернулись у бік Курахівського напрямку. Однак є позитивна динаміка. Якщо їх лишити в полях Донбасу на осінь, то їх просто засмокче в донецький чорнозем. А взимку можна буде ближнім вогнем вибивати ворожі сили.

"Цей варіант є. Я думаю, що наші партнери, розуміючи такі проблеми, допоможуть нам із боєприпасами. І ті обіцяні боєприпаси мають підходити восени великими партіями. Це для ліквідації цього російського оперативного прориву", – наголосив льотчик-інструктор.