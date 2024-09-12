ГУР и Воздушные силы сбили топ-самолет Путина: военная сводка от Свитана

Силам обороны Украины удалось сбить уникальный российский истребитель Су-30М. Так этот самолет "поплатился" за свою наглую работу на низких высотах.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что истребитель Су-30М построен на базе лучшего советского самолета Су-20М.

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Су-30М был хорошей целью для F-16

Свитан отметил, что истребитель Су-30М ходил на малых высотах и не боялся наших ПЗРК и F-16. Впрочем, на F-16 установлена лучшая авионика, лучшие локаторы. Они хорошо видят цели на фоне воды и земли даже на малых высотах. Его сбивание над водой означает, что потерян и сам самолет и пилоты, ведь времени для маневра совсем нет.

Группы с ПЗРК охотились за самолетами, и одна из этих охот привела к уничтожению одного из таких. На высоте несколько десятков метров над водной поверхностью уже не до катапультирования. Сделать это пилот просто не успевает,

- заметил летчик-инструктор.

Задачи Су-30М

По словам полковника запаса ВСУ, истребитель Су-30М выпускал противорадиолокационные ракеты Х-31П. Это советские ракеты, которые похожи на западные HARM, что есть у нас на вооружении. Однако западные ракеты летят на расстояние 150 километров, а эти ракеты при заявленном расстоянии в 100 километров, едва преодолевают 70 – 80 километров.

"Российскому самолету пришлось подходить на малых высотах под радиогоризонтом, под лучами наших локаторов. Они пытались с максимально доступной близкой дистанции отстрелять эти ракеты. Конечно, так они нарываются на наши полевые группы. Скорее всего ГУР вместе с Воздушными силами наблюдали за заходами этих самолетов", – подчеркнул военный эксперт.