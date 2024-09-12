Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що винищувач Су-30М збудований на базі найкращого радянського літака Су-20М.

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Су-30М був хорошою ціллю для F-16

Світан зазначив, що винищувач Су-30М ходив на малих висотах і не боявся наших ПЗРК і F-16. Утім на F-16 встановлена найкраща авіоніка, найкращі локатори. Вони добре бачать цілі на тлі води та землі навіть на малих висотах. Його збиття над водою означає, що втрачений і самий літак і пілоти, адже часу для маневру зовсім немає.

Групи з ПЗРК полювали за літаками, й одне з цих полювань призвело до знищення одного з таких. На висоті декілька десятків метрів над водною поверхнею вже не до катапультування. Зробити це пілот просто не встигає,

- зауважив льотчик-інструктор.

Задачі Су-30М

За словами полковника запасу ЗСУ, винищувач Су-30М випускав протирадіолокаційні ракети Х-31П. Це радянські ракети, які схожі на західні HARM, що є в нас на озброєнні. Однак західні ракети летять на відстань 150 кілометрів, а ці ракети при заявленій відстані в 100 кілометрів, ледь долають 70 – 80 кілометрів.

"Російському літаку довелось підходити на малих висотах під радіогоризонтом, під променями наших локаторів. Вони намагались з максимально доступної близької дистанції відстріляти ці ракети. Звісно, так вони нариваються на наші польові групи. Швидше за все ГУР разом із Повітряними силами спостерігали за заходами цих літаків", – наголосив військовий експерт.