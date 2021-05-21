Об этом в интервью 24 каналу рассказал соучредитель компании Monobank Олег Гороховский. Он также отметил, что рассматривает возможность открытия проектов и в других странах.

​Интересно Наши клиенты проводят в приложении Monobank больше времени, чем в соцсетях, – Гороховский

Гороховский о британском проекте

Как рассказал бизнесмен, сейчас проект находится в состоянии тихого старта. Это обусловлено локдауном, который в Британии достаточно жесткий, поэтому его все придерживаются.

Справка. Koto – это банковское приложение, которое позволяет получить доступ к простым и понятным кредитным продуктам тем британцам, которые часто не могут получить эти услуги от традиционных банков.

Соучредитель Monobank отметил, что одной из рекомендаций местного регулятора было не взимать проценты по кредитам вообще.

"Кредитование в Британии возобновилось, восстанавливается рынок и мы будем активны. Сейчас мы выдали всего 2 тысячи карт в этом проекте, но это лишь из-за того, что нет смысла выдавать кредиты, которые не платят", – убежден Гороховский.

Это не благотворительная история. Планы амбициозные, хотим успешный проект в Британии. Однако увидим,

– добавил бизнесмен.

Как будет развиваться проект Koto

По мнению Гороховского, проекту, возможно, потребуется крупный стратегический партнер с крупной клиентской базой. Это позволило бы легче набирать клиентов и развиваться более быстрыми темпами.

Как отметил соучредитель, "цена" клиентов на британском рынке в несколько раз дороже, чем в Украине.

Трудно рассчитывать на хайп, который был в Украине. Также трудно рассчитывать на то, что сразу будет такой уровень рекомендаций,

– объяснил он.

Гороховский рассказал о британских конкурентах

По его словам, в Британии конкурентом является компания Revolut. Хоть банк не выдает кредитные карты, но дает платежные. "У него хорошие приложения, есть много правильной истории", – считает Гороховский.

Кредитные карты просто, доступно, красиво – мало кто выдает. У нас есть шанс зацепиться, но это очень трудно,

– подчеркнул он.

Он также отметил, что компания получит определенные уроки и рано или поздно перейдет на другие рынки. "У нас есть чем заниматься в Украине и мы серьезно думаем о других рынках, потому что каждый из них очень специфичен", – добавил он.

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Реализация британского проекта

Как рассказал Гороховский, начиная проект в Британии, бизнесмены думали, что используют немало элементов, которые использовали в Украине.

В результате мы использовали только "кота". Все остальное пришлось делать с нуля. Я думаю, эта история будет похожей и на других рынках,

– подчеркнул он.

Он заверил, что сейчас надо думать, не взять ли больше клиентов в Украине, где "у нас (у Monobank – 24 канал) все получается". Также бизнесмены обдумывают, стоит ли тратить силы на новые страны.