Об этом в интервью 24 каналу рассказал соучредитель компании Monobank Олег Гороховский. Он также отметил, что рассматривает возможность открытия проектов и в других странах.
Интересно Наши клиенты проводят в приложении Monobank больше времени, чем в соцсетях, – Гороховский
Гороховский о британском проекте
Как рассказал бизнесмен, сейчас проект находится в состоянии тихого старта. Это обусловлено локдауном, который в Британии достаточно жесткий, поэтому его все придерживаются.
Соучредитель Monobank отметил, что одной из рекомендаций местного регулятора было не взимать проценты по кредитам вообще.
"Кредитование в Британии возобновилось, восстанавливается рынок и мы будем активны. Сейчас мы выдали всего 2 тысячи карт в этом проекте, но это лишь из-за того, что нет смысла выдавать кредиты, которые не платят", – убежден Гороховский.
Это не благотворительная история. Планы амбициозные, хотим успешный проект в Британии. Однако увидим,
– добавил бизнесмен.
Как будет развиваться проект Koto
По мнению Гороховского, проекту, возможно, потребуется крупный стратегический партнер с крупной клиентской базой. Это позволило бы легче набирать клиентов и развиваться более быстрыми темпами.
Как отметил соучредитель, "цена" клиентов на британском рынке в несколько раз дороже, чем в Украине.
Трудно рассчитывать на хайп, который был в Украине. Также трудно рассчитывать на то, что сразу будет такой уровень рекомендаций,
– объяснил он.
Гороховский рассказал о британских конкурентах
По его словам, в Британии конкурентом является компания Revolut. Хоть банк не выдает кредитные карты, но дает платежные. "У него хорошие приложения, есть много правильной истории", – считает Гороховский.
Кредитные карты просто, доступно, красиво – мало кто выдает. У нас есть шанс зацепиться, но это очень трудно,
– подчеркнул он.
Он также отметил, что компания получит определенные уроки и рано или поздно перейдет на другие рынки. "У нас есть чем заниматься в Украине и мы серьезно думаем о других рынках, потому что каждый из них очень специфичен", – добавил он.
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Реализация британского проекта
Как рассказал Гороховский, начиная проект в Британии, бизнесмены думали, что используют немало элементов, которые использовали в Украине.
В результате мы использовали только "кота". Все остальное пришлось делать с нуля. Я думаю, эта история будет похожей и на других рынках,
– подчеркнул он.
Он заверил, что сейчас надо думать, не взять ли больше клиентов в Украине, где "у нас (у Monobank – 24 канал) все получается". Также бизнесмены обдумывают, стоит ли тратить силы на новые страны.