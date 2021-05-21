Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів співзасновник компанії Monobank Олег Гороховський. Він також зазначив, що розглядає можливість відкриття проєктів і в інших країнах.

​Цікаво Наші клієнти проводять у додатку Monobank більше часу, ніж у соцмережах, – Гороховський

Гороховський про британський проєкт

Як розповів бізнесмен, наразі проєкт перебуває у стані тихого старту. Це зумовлено локдауном, який у Британії достатньо жорсткий, тому його всі дотримуються.

Довідка. Koto – це банківський додаток, яке дозволяє отримати доступ до простих і зрозумілих кредитним продуктам тим британцям, які часто не можуть отримати ці послуги від традиційних банків.

Співзасновник Monobank зазначив, що однією з рекомендацій місцевого регулятора було не стягувати відсотки по кредитах взагалі.

"Кредитування у Британії відновилось, відновлюється ринок і ми будемо активні. Ми наразі видали всього 2 тисячі карт у цьому проєкті, але це лише через те, що немає сенсу видавати кредити, які не сплачують", – переконаний Гороховський.

Це не благодійна історія. Плани амбіційні, хочемо успішний проєкт в Британії. Однак побачимо,

– додав бізнесмен.

Як буде розвиватись проєкт Koto

На думку Гороховського, проєкту, можливо, буде потрібний великий стратегічний партнер з великою клієнтською базою. Це дозволило б легше набирати клієнтів та розвиватись швидшими темпами.

Як зазначив співзасновник, "ціна" клієнтів на британському ринку в декілька разів дорожча, ніж в Україні.

Важко розраховувати на хайп, який був в Україні. Також важко розраховувати на те, що одразу буде такий рівень рекомендацій,

– пояснив він.

Гороховський розповів про британських конкурентів

За його словами, у Британії конкурентом є компанія Revolut. Хоч банк не видає кредитні карти, але дає платіжні. "У нього гарні застосунки, є багато правильної історії", – вважає Гороховський.

Кредитні карти просто, доступно, красиво – мало хто видає. У нас є шанс зачепитися, але це дуже важко,

– наголосив він.

Він також зазначив, що компанія отримає певні уроки і рано чи пізно перейде на інші ринки. "У нас є чим займатися в Україні і ми серйозно думаємо щодо інших ринків, бо кожен з них дуже специфічний", – додав він.

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Реалізація британського проєкту

Як розповів Гороховський, розпочинаючи проєкт у Британії, бізнесмени думали, що використають чимало елементів, які використовували в Україні.

У результаті ми використали тільки "кота". Все інше довелось робити з нуля. Я думаю, ця історія буде схожою і на інших ринках,

– підкреслив він.

Він запевнив, що наразі треба думати, чи не взяти більше клієнтів в Україні, де "в нас (у Monobank – 24 канал) все виходить". Також бізнесмени обдумують, чи варто витрачати сили на нові країни.