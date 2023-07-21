"Голод отменит санкции": Совбез ООН провел заседание из-за прекращения зернового соглашения

В пятницу, 21 июля, прошло очередное заседание Совета Безопасности ООН. Цель обсуждения – выход России из зерновой сделки.

Зерновое соглашение прекратило действовать 17 июля. В тот день на Крымском мосту раздались взрывы, а Россия традиционно во всем обвинила Украину. Кремль отказался продлевать зерновое соглашение, поэтому члены Совбеза ООН провели новое заседание, сообщает 24 Канал.

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Последствия прекращения зерновой сделки

В июле в Совбезе ООН председательствует Великобритания. Запрос на проведение заседания по поводу последствий прекращения зернового соглашения направили Франция и Эквадор, которые имели консультации по этому вопросу с украинской делегацией.

Так было принято решение о проведении заседания 21 июля в 17:00. В сообщении по поводу объявления заседания говорилось, что Совбез обсудит гуманитарные последствия прерывания Россией Черноморской зерновой инициативы.

Россия хочет устроить голод

Страна-агрессор в Совбезе ООН продолжает делать циничные заявления. К слову, Россия официально в очередной раз повторила месседж, считающий военными целями все суда, идущие в украинские порты. Поэтому такие цели оккупанты считают вполне законными для совершения атак.

Циническое заявление России на Совбезе ООН: смотрите видео

Постпред Украины Сергей Кислица прокомментировал заявления страны-агрессора и заявил, что Россия намеренно хочет устроить голод, чтобы мир стал отказываться от санкций. Кислица подчеркнул, что первые дни после отказа России от Черноморской зерновой инициативы "однозначно засвидетельствовали основу этого коварного шага". Враг начал коварно обстреливать портовую инфраструктуру, чтобы уничтожить урожай.

Только в течение 18 – 20 июля, по словам Кислицы, Россия использовала 56 крылатых ракет разных типов – "Калибр", "Оникс", Х-22, "Искандер", Х-59 и 87 "Шахедов". В результате циничных атак было уничтожено 60 тысяч тонн зерна, 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя, а также зерновые терминалы, резервуары и причалы.

В подтверждение своих слов Кислица также процитировал российскую пропагандистку Симоньян, которая открыто заявила:

"Вся наша надежда на голод... Это значит, что сейчас начнется голод, и они снимут санкции, и будут с нами дружить, потому что поймут, что это необходимо".

Кроме того, это подтверждает и сам заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он в ультимативной форме заявил, что страна вернется к зерновому соглашению только при:

вывод всех операций с российским зерном из-под санкций;

возврат для российских банков, торгующих сельхозпродукцией, платежной системы SWIFT;

снятие ограничений на поставку в Россию сельхозтехники и запчастей к ней;

улучшение условий фрахтования, страхования судов и соответствующей логистики;

бесперебойного функционирования аммиакопровода Тольятти – Одесса;

разблокирование российских активов, связанных с сельским хозяйством;

обеспечение гуманитарного характера "зернового коридора".

Депортация украинских детей

Глава Красного Креста Беларуси на днях признал, что ворует детей из Украины. Кислица призвал должностных лиц ООН обратить внимание на подобные заявления. В частности, специального представителя генерального секретаря по вопросам детей и вооруженных конфликтов.

Постпред Украины в ООН подчеркнул, что должностные лица Белорусского национального комитета Красного Креста публично признались в причастности к незаконному массовому насильственному вывозу детей с оккупированных территорий Украины. Поэтому Украина призывает отреагировать на это.

Призываю должным образом отслеживать эту поразительную ситуацию и доложить о ней,

– заявил Кислица.

Что заявили представители США и ЕС о прекращении зернового соглашения

Постпред США подчеркнула, что заявления России по остановке зерновой инициативы не обоснованы никакими правовыми основаниями. В США считают, что Кремль просто шантажирует мир и создает условия для того, чтобы продавать собственный урожай по более высоким ценам.

"Давайте будем откровенными, у России нет никаких законных оснований для приостановления участия в этом соглашении. Они хотят, чтобы вы поверили, что санкции заблокировали их экспорт, но это очень далеко от истины - они экспортировали больше зерна, чем когда-либо ранее, и по более высоким ценам", – подчеркнула постпред США.

Она заявила, что ООН, Турция и Украина публично сообщили о стремлении продлить зерновое соглашение. Россия отменяет договоренность, чтобы шантажировать весь мир.

Вместе с тем, постоянный представитель ЕВ при ООН заявил, что намерение России "атаковать все суда", следующие в украинские порты, ставит под угрозу представителей любой страны.

То есть теперь все мы – потенциальные мишени российской агрессии,

– заявил постпред ЕС.

Кроме того, заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло раскритиковала Россию за атаку на портовую инфраструктуру Украины. Она подчеркнула, что из-за удара по продовольственной безопасности в Украине растут цены на продовольствие по всему миру, усиливая энергетический и финансовый кризисы.