Совбез ООН экстренно собрался из-за обращения боевиков к Путину: онлайн-трансляция
Боевики официально попросили у Владимира Путина помощи, чтобы отразить "атаку" Вооруженных сил Украины. Поэтому Киев инициировал срочное заседание Совбеза ООН.
Подробно о том, что говорят на заседании Совбеза ООН о российской агрессии против Украины, кто уже выступил, сообщает 24 канал.
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Доклад генсекретаря ООН
Открыл заседание генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он заявил, что в течение последних суток "было много слухов и указаний относительно наступательных действий в отношении Украины".
Я никогда в них не верил, но я ошибался. И я не хочу сегодня ошибаться. Если угроза настоящая, хочу сказать: президент Путин, остановите свои войска, чтобы они не атаковали Украину, дайте шанс миру, много людей уже погибли,
– отметил Гутерреш.
Выступления представителей стран
Представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что Совбез собрался на заседание потому, что "считает, что вторжение России неизбежно".
Мы увидели, что Россия закрыла воздушное пространство и передвигает войска на Донбасс и на боевые позиции. И мы здесь, чтобы сказать Москве: остановитесь и вернитесь на свои границы,
– сказала Томас-Гринфилд.
По словам представительницы Ирландии при организации Джеральдин Нейсон, "мир поддерживает Украину и украинцев", однако "дипломатический путь урегулирования конфликта сейчас весьма узок".
Представительница Норвегии заявила, что существует "угроза войны в Европе". Она также попросила Россию вывести войска. В то же время представитель Китая добавил, что "внимательно следит" за ситуацией, и призвал обе стороны к "сдержанности". В Пекине все еще надеются на возможность мирного разрешения ситуации.
Заявления государства-агрессора
Российский дипломат и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с речью. Он цинично назвал наступление "не войной, а специальной военной операцией".
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Экстренное заседание Совбеза ООН: смотрите видео