В Совбезе ООН действия россии признали направленными против украинской идентичности

Совет Безопасности ООН собрался на заседание 15 июля. На нем признали, что действия россии направлены против украинской идентичности.

Заседание проходило по Арриа-формуле. Тема – уничтожение культурного наследия как следствие российской агрессии против Украины.

Кстати Не мог не предложить, – Ткаченко ответил, могут ли оставить герб СССР на "Родине-матери"

россияне хотят стереть с земли все украинское

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подчеркнул, что россияне совершили 423 преступления против нашего культурного наследия. Это попытка стереть с лица земли все украинское.

Они целятся в наше наследие намеренно. россия пытается уничтожить нашу идентичность,

– убежден Ткаченко.

Все участники, кроме россии, поддержали слова министра и осудили агрессию против Украины. Они признали, что действия россии действительно направлены против украинской идентичности.

Сколько памятников разрушили оккупанты

С начала полномасштабного вторжения оккупанты разрушили:

128 объектов недвижимого культурного наследия, имеющих официальный статус памятников;

147 культовых сооружений (50 из них состоят на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства или ценные исторические сооружения);

136 принадлежат к христианским общинам (125 – православные, 10 – протестанты, 2 – католики), 4 к исламским, 6 еврейским общинам.

46 мемориальных памятников в честь исторических лиц и событий ХІХ – начала ХХІ ст.,

33 музея и заповедники,

59 культурных центров, театров и кинотеатров,

40 библиотек.

Все это снесли ракетными ударами, бомбардировками и артиллерийскими обстрелами. Поврежденные памятки уже зафиксировали в 15 регионах Украины: от Луганской и Донецкой областей до Львовской.

К теме – россияне уничтожили дворец культуры в Лозовой ракетным ударом: видео