Совбез ООН проголосовал за проведение спецзаседания Генассамблеи: 3 страны воздержались

Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН. На нем должны осудить агрессию России против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины в 00:10 28 февраля.

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Какие страны воздержались

За проведение специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН для осуждения агрессии России против Украины проголосовали 11 из 15 стран-членов, против России. 3 страны воздержались:

Китай;

ОАЭ;

Индия.

Напомним, что ранее Пекин отметил важность прекращения войны России с Украиной путем переговоров. Лидер Китая подчеркнул, что необходимо отказаться от "менталитета холодной войны" и уважать интересы безопасности.

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