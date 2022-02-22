Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Украине через несколько часов

Совбез ООН может собраться на экстренное заседание по ситуации Украины уже в 4 утра 22 февраля. Об этом сообщают украинские СМИ.

Накануне Украина обратилась к странам-членам Совбеза ООН с просьбой провести срочные консультации. Как пояснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, собрание необходимо для снижения напряжения и гарантий безопасности.

Для темы Для снижения напряжения и гарантий безопасности: Украина срочно обратилась к членам Совбеза ООН

Заседание Совбеза может быть проведено в 4:00

В известных украинских СМИ начала распространяться информация о том, что срочное заседание Совбеза ООН могут провести уже в 4 утра 22 февраля.

На этом заключались не только Украина, но и другие европейские страны. Накануне срочную встречу поддержали в официальном Вашингтоне.

. Совбез ООН – это постоянный орган Организации Объединенных Наций, который должен следить за поддержкой международного мира и безопасности.

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