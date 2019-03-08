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      Совбез Сербии собрал чрезвычайное заседание из-за Косово: анонсируют жесткие действия

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      Совбез Сербии собрали на чрезвычайное заседание из-за Косово
      Совбез Сербии собрали на чрезвычайное заседание из-за Косово / Иллюстративное фото

      В Белграде собрался Совет безопасности Сербии из-за очередного обострения в диалоге с Приштиной. Причиной для чрезвычайного заседания стал закон об основных принципах переговоров, который принял парламент частично признанного Косово.

      Премьер-министр Сербии Анна Брнабич после заседания анонсировала ответ Косово, пишет "ТАСС". По ее словам, ответ этот будет "взвешенным и ответственным", хоть действия Косово и "противоречат здравому смыслу".

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      "Реакция Сербии будет, как и всегда к этому моменту, взвешенной. Мы проанализируем все аспекты наших ответных действий. Реакция будет ответственной, но должна сказать, что в любую минуту мы сумеем защитить интересы Сербии и ее граждан", – сказала она.

      Президент Сербии Александар Вучич менее сдержан в высказываниях. Он подчеркивает, что таким образом Приштина доказала – диалога с Сербией там не хотят и не захотят в будущем.

      Ответ Сербии будет решительным, серьезным и жестким. Мы защитим сербские интересы, мы не напуганы их угрозами и угрозами их защитников,
      – заявил он.

      Отметим, в четверг, 7 марта, парламент частично признанного Косово принял закон об основах проведения переговоров с Белградом под эгидой ЕС. В соответствии с ним Косово отказывается идти на любые компромиссы, в том числе корректировать границы и обмениваться территориями.

      В течение 2018 года Белград и Приштина неоднократно обсуждали компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями, однако к согласию так и не пришли.

      Почему конфликт между Косово и Сербией разгорелся с новой силой?
      14 декабря парламент Косово во втором чтении принял законопроект о министерстве обороны. Депутаты также проголосовали за законопроект, который предусматривает трансформацию Сил безопасности в полноценную армию. Третий законопроект регулирует службу в Вооруженных силах Косово. Все три законопроекта 28 декабря подписал лидер Косово Хашим Тачи. Сербия возмущена – там рассматривают различные возможные действия в ответ на создание собственной армии Косово. Вероятными вариантами является провозглашение Косово оккупированной территорией или же военное вмешательство. К слову, в самом Косово процесс создания собственной армии считают историческим и необратимым. Там также утверждают, что это решение является вполне законным и не нарушает никаких конституционных норм.

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      Теги: Сербия Косово Новости политики
      Источник: 24 Канал
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