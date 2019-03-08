Радбез Сербії зібрався на надзвичайне засідання через Косово: анонсують жорсткі дії

У Белграді зібралась Рада Безпеки Сербії через чергове загострення у діалозі із Приштиною. Причиною для надзвичайного засідання став закон про основні засади переговорів, який прийняв парламент частково визнаного Косова.

Прем'єр-міністр Сербії Анна Брнабіч після засідання анонсувала відповідь Косову, пише "ТАСС". За її словами, відповідь ця буде "зваженою і відповідальню", хоч дії Косова і "суперечать здоровому глузду".

Читайте також: Чекають моменту для нападу, – Вучич спрогнозував нову хвилю агресії на Балканах

"Реакція Сербії буде, як і завжди до цього моменту, зваженою. Ми проаналізуємо всі аспекти наших дій у відповідь. Реакція буде відповідальною, але мушу сказати, що в будь-яку хвилину ми зуміємо захистити інтереси Сербії і її громадян", – сказала вона.

Президент Сербії Александар Вучич менш стриманий у висловлюваннях. Він наголошує, що таким чином Приштина довела – діалогу із Сербією там не хочуть і не захочуть у майбутньому.

Відповідь Сербії буде рішучою, серйозною та жорсткою. Ми захистимо сербські інтереси, ми не налякані їх погрозами і погрозами їхніх захисників,

– заявив він.

Зазначимо, у четвер, 7 березня, парламент частково визнаного Косова прийняв закон про основи проведення переговорів з Белградом під егідою ЄС. Відповідно до нього Косово відмовляється йти на будь-які компроміси, у тому числі коригувати кордони і обмінюватися територіями.

Протягом 2018 року Белград і Приштина неодноразово обговорювали компромісне рішення, пов'язане з коригуванням кордонів і обміном територіями, проте до згоди так і не дійшли.

Чому конфлікт між Косовом та Сербією спалахнув із новою силою?14 грудня парламент Косова у другому читанні ухвалив законопроект про міністерство оборони. Депутати також проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова. Усі три законопроекти 28 грудня підписав лідер Косова Хашим Тачі. Сербія обурена – там розглядають різні можливі дії у відповідь на створення Косовом власної армії. Вірогідними варіантами є проголошення Косова окупованою територією або ж військове втручання. До слова, у самому Косові процес створення власної армії вважають історичним та незворотнім. Там також стверджують, що це рішення є цілком законним та не порушує жодних конституційних норм.