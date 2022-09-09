Байден обсудил с лидерами стран НАТО помощь Украине и газовый шантаж кремля

Президент США обсудил с лидерами стран НАТО вопрос о помощи Украине. Кроме того, лидеры Альянса подняли вопрос газового шантажа россии.

Разговор лидеров Альянса состоялся в формате видеоконференции. Во время совещания главы государств отметили непоколебимую поддержку Украины.

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О чем говорили на совещании

На онлайн-совещании с президентом Джо Байденом присутствовали:

Джастин Трюдо – премьер-министр Канады;

Лиз Трасс – премьер-министр Великобритании;

Олаф Шольц – канцлер Германии;

Марио Драги – премьер-министр Италии;

Фумио Кисида – премьер-министр Японии;

Клаус Иоганнис – президент Румынии;

Анджей Дуда – президент Польши;

Йенс Столтенберг – генсек НАТО;

представители Франции и Евросоюза.

Лидеры обсудили оборонную и экономическую помощь Украине, санкции против россии и ответственность путинского режима за войну. Также на совещании обсудили газовый шантаж кремля и необходимость дальнейшей координации действий из-за энергетического кризиса.

Разговор иностранных лидеров состоялся до того, как умерла королева Елизавета II. На совещании Джо Байден заверил Лиз Трасс, что и он, и первая леди США следят за новостями о состоянии здоровья королевы и мыслями они рядом с ней и Королевской семьей.

Как Байдены отреагировали на смерть Елизаветы II

После того как информация о смерти Елизаветы II облетела мир, на сайте Белого дома опубликовали заявление президента Джо Байдена и первой леди США Джилл Байден. Президентские супруги назвали британскую королеву "константой и источником гордости для британцев" во времена перемен.

Байдены отметили, что Елизавета II вместе с британским народом переживала последствия Второй мировой войны и сплачивала людей во время пандемии коронавируса. Кроме того, Ее Величество углубляло связи с США. В частности, Байден вспомнил первую встречу с Елизаветой в 1982 году, когда он был в составе делегации Сената во время визита в Великобританию. Кроме того, американские президентские супруги в своем действующем статусе встретились с королевой в 2021 году.

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