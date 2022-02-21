Совещание Совбеза в Путине, предположительно, транслируют в записи с 5-часовым опозданием

21 февраля 2022 , 17:07
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Источник:

телеграм "Дождь"

В России 21 февраля проводятся заседания Совбеза, на котором обсуждают вопросы Донбасса. Однако есть вероятность, что собрание транслируется в записи с опозданием на 5 часов.

Детали, свидетельствующие о трансляции заседания российского Совбеза уже в записи, заметили в сети.

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Совещание Совбеза у Путина, вероятно, транслируют в записи

В частности, журналисты зафиксировали, что на часах главы минобороны России Сергея Шойгу, также присутствующего на заседании, было 12:47. Однако Совбез начал свое собрание только в 17:00 по Москве. То есть это позволяет предположить, что трансляцию запустили в записи с опозданием в 5 часов.


На часах в Шойге 12:45 / Фото с телеграммы "Дождь"

В то же время, сам глава Кремля Владимир Путин, чтобы не возникло никаких вопросов, вообще решил снять свои часы. Президент государства-агрессора положил их на стол, за которым сидит.


Путин вообще снял часы / Скриншот DeepState

Заседание Совбеза России: что известно

  • Российский Совбез собрался 21 февраля на заседание, на котором обсуждают вопросы Донбасса.
  • На этом собрании должны рассматриваться вопросы только признания боевиков. Однако заместитель главы администрации президента России и представитель Москвы в "Норманде" Дмитрий Козак завершил свое выступление сенсационно – спросил, хочет ли Владимир Путин узнать его мнение по поводу "присоединения Донбасса".
  • На этом же заседании глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил свою встречу с американским коллегой Энтони Блинкеном. Она намечена на 24 февраля.

 

Автор: Наталія Пристанська