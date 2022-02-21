В России 21 февраля проводятся заседания Совбеза, на котором обсуждают вопросы Донбасса. Однако есть вероятность, что собрание транслируется в записи с опозданием на 5 часов.

Детали, свидетельствующие о трансляции заседания российского Совбеза уже в записи, заметили в сети.

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Совещание Совбеза у Путина, вероятно, транслируют в записи

В частности, журналисты зафиксировали, что на часах главы минобороны России Сергея Шойгу, также присутствующего на заседании, было 12:47. Однако Совбез начал свое собрание только в 17:00 по Москве. То есть это позволяет предположить, что трансляцию запустили в записи с опозданием в 5 часов.



На часах в Шойге 12:45 / Фото с телеграммы "Дождь"

В то же время, сам глава Кремля Владимир Путин, чтобы не возникло никаких вопросов, вообще решил снять свои часы. Президент государства-агрессора положил их на стол, за которым сидит.



Путин вообще снял часы / Скриншот DeepState

Заседание Совбеза России: что известно