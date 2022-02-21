Совещание Совбеза в Путине, предположительно, транслируют в записи с 5-часовым опозданием
Источник:телеграм "Дождь"
В России 21 февраля проводятся заседания Совбеза, на котором обсуждают вопросы Донбасса. Однако есть вероятность, что собрание транслируется в записи с опозданием на 5 часов.
Детали, свидетельствующие о трансляции заседания российского Совбеза уже в записи, заметили в сети.
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Совещание Совбеза у Путина, вероятно, транслируют в записи
В частности, журналисты зафиксировали, что на часах главы минобороны России Сергея Шойгу, также присутствующего на заседании, было 12:47. Однако Совбез начал свое собрание только в 17:00 по Москве. То есть это позволяет предположить, что трансляцию запустили в записи с опозданием в 5 часов.
На часах в Шойге 12:45 / Фото с телеграммы "Дождь"
В то же время, сам глава Кремля Владимир Путин, чтобы не возникло никаких вопросов, вообще решил снять свои часы. Президент государства-агрессора положил их на стол, за которым сидит.
Путин вообще снял часы / Скриншот DeepState
Заседание Совбеза России: что известно
- Российский Совбез собрался 21 февраля на заседание, на котором обсуждают вопросы Донбасса.
- На этом собрании должны рассматриваться вопросы только признания боевиков. Однако заместитель главы администрации президента России и представитель Москвы в "Норманде" Дмитрий Козак завершил свое выступление сенсационно – спросил, хочет ли Владимир Путин узнать его мнение по поводу "присоединения Донбасса".
- На этом же заседании глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил свою встречу с американским коллегой Энтони Блинкеном. Она намечена на 24 февраля.