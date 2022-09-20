Совет ЕС утвердил решение выделить Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи

20 сентября Совет Евросоюза официально принял решение срочно предоставить Украине 5 миллиардов евро дополнительной макрофинансовой помощи. Таким образом Европейский Союз продолжает поддерживать нашу страну.

Эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС Украине в гуманитарной сфере, развитии, таможенном деле и обороне. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Украине выделили 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи

9 сентября министры финансов ЕС согласовали заявление в поддержку этих дополнительных 5 миллиардов евро для Украины на неформальном заседании совета в Праге. Сегодня, 20 сентября, эта дополнительная помощь была официально принята.

Министр финансов Чехии Збынек Станджура заявил, что Европейский Союз поддерживает Украину.

Мы выполняем свои обещания и помогаем гарантировать, что украинское государство и его ключевая инфраструктура могут продолжать функционировать, несмотря на агрессивную войну россии. На следующих заседаниях я буду настаивать на скорейшем достижении соглашения о предоставлении оставшихся 3 миллиардов евро, для которых мы также должны договориться о распределении этой суммы на займы и гранты,

– подчеркнул министр.

Эта макрофинансовая помощь в размере 5 миллиардов евро будет предоставлена Украине в форме долгосрочных займов на льготных условиях. Она представляет собой второй этап реализации запланированной полной макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 миллиардов евро.

Европейский Союз выделил для Украины 9 миллиардов евро в рамках исключительного пакета макрофинансовой помощи. О предоставлении Украине первого транша в размере 1 миллиард евро в ЕС объявили еще 1 июля.