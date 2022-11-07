Совет Европы впервые за 17 лет проведет саммит из-за России и войны: когда он состоится

Совет Европы соберется на саммит из-за нападения России на Украину. Это будет четвёртый в истории саммит Совета Европы в истории.

О том, что страны Европы соберутся на саммит, объявила премьер Исландии Катрин Якобсдоттир.

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Когда состоится саммит Совета Европы

Четвертый в истории саммит в истории Совета Европы состоится в мае 2023 года. Он пройдет в Рейкьявике.

Рада объявить, что 4-й саммит в истории Совета Европы состоится в Рейкьявике в мае 2023 года. Это будет важный повод для лидеров 46 стран-членов встретиться и подтвердить приверженность основополагающим ценностям прав человека, демократии и верховенства права,

– сказала она.

Совет Европы Это международная организация 46 стран-членов в европейском пространстве. Членство открыто всем европейским государствам, которые признают принцип верховенства права и гарантируют основные права человека и свободы для своих граждан.

В отличие от регулярно проходящих саммитов лидеров ЕС, G7, G20, в истории Совета Европы было всего три саммита. Первый саммит состоялся в Вене в 1993 году, второй – в Страсбурге в 1997 году, третий – в Варшаве в 2005 году.

Россию исключили из Совета Европы

В 2014 году после аннексии Крыма Совет Европы временно приостановил членство России в Совете Европы, но не исключал ее.

В 2019 году страну-агрессора вернули назад без каких-либо предпосылок.

16 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения в Украину, Россию исключили из Совета Европы. Перед зданием Совета Европы не только сняли флаг России, но и выкопали флагшток.

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