Совет назначил Руслана Стрельца главой Министерства окружающей среды
14 апреля 2022 , 17:41Читати новину українською
Источник:телеграмм Ярослава Железняка
Верховная Рада 14 апреля официально назначила Руслана Стрельца министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Заметим, что ранее Стрелец был временным исполняющим обязанности министра. Решение поддержали 285 нардепов.
Кстати Фракция ОПЗЖ прекратила деятельность в Раде.
Представление об официальном назначении чиновника внес премьер-министр Денис Шмыгаль.
Что известно о Руслане Стрельце
- Пост министр занимал с ноября 2021 года. Его назначили после увольнения Романа Абрамовского.
- Ранее Стрелец был заместителем Абрамовского по цифровым трансформациям. Руководил департаментом экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА.
- В 2019 году отвечал за управление отходами в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.
Брифинг премьера Шмыгаля за 12 апреля: