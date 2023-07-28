Совет обратился в ЮНЕСКО: просит исключить Россию оттуда

Верховная Рада Украины обратилась в ЮНЕСКО, парламенты и правительства ее государств-членов относительно необходимости лишения членства России.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. За соответствующее решение проголосовали 296 народных депутатов.

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О чем речь

Верховная Рада Украины от имени народа Украины просит ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации и его органах. А также безотлагательно направить в Украину миссию для оценки ущерба, нанесенных российскими атаками на объекты Всемирного наследия во Львове и Одессе, определение помощи и возможных действий ЮНЕСКО для защиты объектов культурного наследия в Украине от российской агрессии

Парламенты и правительства иностранных государств призывают предпринять все возможные меры по расследованию преступлений, привлечению к ответственности и справедливому наказанию всех виновных в их совершении в рамках национальных и международных юрисдикций.

Позиция ЮНЕСКО по обстрелу Одессы и Львова

После последних атак оккупантов по Одесщине ЮНЕСКО заявила, что "глубоко встревожена и решительно осуждает дерзкую атаку, совершенную российскими войсками". Гендиректор учреждения Одри Азуле добавила, что это эскалация насилия против культурного наследия Украины.

В то же время, Управление ООН по координации гуманитарных дел в Украине осудило удары по Одессе, но не указало, что это сделала россия, выпустив по городу ракеты.

Ранее глава Львова Андрей Садовый раскритиковал ЮНЕСКО за реакцию на российские обстрелы исторического ареала города в ночь на 6 июля. Он призвал компанию пересмотреть свои ценности.