Совет ООН по правам человека одобрил расследование преступлений России против Украины

Российские убийцы 40 дней полномасштабно атакуют Украину. Они издеваются над людьми и пытают.

Из-за действий захватчиков Совет ООН по правам человека будет расследовать нарушения России в войне против Украины. Об этом сообщили в Верховной Раде 4 апреля.

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"Большинством голосов Совет ООН по правам человека решил начать расследование нарушений, совершенных после полномасштабного вторжения России в Украину", – рассказали в Верховной Раде.

Посол Украины в ООН в Женеве Евгения Филипенко отметила, что необходимо обеспечить подотчетность и обязать задокументировать преступления России. Она подчеркнула, что нужно идентифицировать виновных.

Реакция России

Россия пытается инициировать заседание Совбеза по зверствам на Киевщине. Они заявляют, что все доказательства Украины являются провокацией. Первый запрос на созыв уже отклонили.

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