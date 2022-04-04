Через дії загарбників Рада ООН з прав людини розслідувати порушення Росії у війні проти України. Про це повідомили у Верховній Раді 4 квітня.

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"Більшістю голосів Рада ООН з прав людини вирішила почати розслідування порушень, скоєних після повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – розповіли у Верховній Раді.

Посолка України в ООН в Женеві Євгенія Філіпенко зазначила, що необхідно забезпечити підзвітність та зобов'язати задокументувати злочини Росії. Вона наголосила, що потрібно ідентифікувати винних.

Реакція Росії

Росія намагається ініціювати засідання Радбезу щодо звірств на Київщині. Вони заявляють, що всі докази України є провокацією. Перший запит на скликання вже відхилили.

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