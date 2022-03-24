Совет Парижа впервые предоставила Киеву звание почетного гражданства, это впервые в истории

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Совет Парижа поддержал решение предоставить Киеву звание почетного гражданства.

Он поблагодарил французских партнеров за то, что Совет Парижа единогласно поддержал предоставление Киеву звания почетного гражданства.

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Предоставлением этого звания, впервые в истории – городу, Париж еще раз засвидетельствовал свою дружбу и поддержку столицы Украины – государства, которое сегодня борется за свою независимость и свободу,

– написал Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко поблагодарил муниципалитет города-побратима Киева – Мюнхена за 15 вагонов гуманитарной помощи.

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