Рада признала Курильские острова оккупированными Россией и призвал мир осудить это
Верховная Рада признала, что Россия оккупировала Курильские острова. Также призвала международное сообщество продолжать принимать все возможные меры, чтобы деоккупировать территорию.
За соответствующее решение проголосовал 281 народный депутат 7 октября. В документе Рада обратилась в крупные международные организации и парламенты иностранных государств.
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Верховная Рада осудила оккупацию Россией Курил
Обращение Верховная Рада создала для того, чтобы:
- не допустить толерантности связанных с оккупацией вопросов;
- привлечь внимание на международном уровне для поддержки суверенных территорий Японии;
- и ускорить фактическую реализацию договоренностей 1956 года.
Проектом обращения предлагается определить, что Верховная Рада Украины заявляет о поддержке позиции Японии по отношению к ее Северным территориям,
– говорится в пояснительной записке проекта постановления.
Кроме того, в документе речь идет о том, что территории Курильских островов находятся под оккупацией России.
Наши депутаты призвали международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии.
Верховная Рада обратилась к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ, национальным парламентам иностранных государств относительно последовательной поддержки и действий, чтобы урегулировать статус Северных территорий Японии.
Следует вспомнить, что СССР еще в 1945 году незаконно оккупировал Северные территории Японии, а затем провел депортацию японского населения.
Следует вспомнить, что хотя в 1956 году в совместной декларации СССР и Японии отметили, что Советский Союз согласился после заключения мирного договора передать острова Хабомаи и Шикотан Японии.
Однако до сих пор Россия как "правопреемник СССР" не выполнила своих обязательств.
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