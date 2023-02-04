Парламент снова продолжит действие военного положения: когда и насколько

Верховная Рада уже в ближайшее время снова продлит срок военного положения в Украине. Отметим, что сейчас он действует до 19 февраля.

Кроме военного положения также продолжат всеобщую мобилизацию. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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В Украине продолжат военное положение

Эти продолжения начнут действовать после 19 февраля 2023 года и очень вероятно продлятся снова 90 дней,

– отметил народный депутат.

Также он добавил, что соответствующие два Закона об утверждении Указа будут внесены президентом в ближайшее время. Затем на следующей неделе состоится одобрение их Верховной Радой.

Кратко, что нужно знать о военном положении

Это будет уже шестое голосование Парламента с начала полномасштабной войны. До этого подобные решения одобряли 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

Заметим, что военное положение – это специальный правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее регионах при угрозе вооруженной агрессии или нападения. Он необходим, чтобы предоставить соответствующим органам государственной власти полномочия, необходимые для уменьшения или предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности.

Во время действия военного положения могут быть запреты и ограничения на: