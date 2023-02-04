Парламент снова продолжит действие военного положения: когда и насколько
Источник:Ярослав Железняк
Верховная Рада уже в ближайшее время снова продлит срок военного положения в Украине. Отметим, что сейчас он действует до 19 февраля.
Кроме военного положения также продолжат всеобщую мобилизацию. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
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В Украине продолжат военное положение
Эти продолжения начнут действовать после 19 февраля 2023 года и очень вероятно продлятся снова 90 дней,
– отметил народный депутат.
Также он добавил, что соответствующие два Закона об утверждении Указа будут внесены президентом в ближайшее время. Затем на следующей неделе состоится одобрение их Верховной Радой.
Кратко, что нужно знать о военном положении
Это будет уже шестое голосование Парламента с начала полномасштабной войны. До этого подобные решения одобряли 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.
Заметим, что военное положение – это специальный правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее регионах при угрозе вооруженной агрессии или нападения. Он необходим, чтобы предоставить соответствующим органам государственной власти полномочия, необходимые для уменьшения или предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности.
Во время действия военного положения могут быть запреты и ограничения на:
- передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);
- право на тайну переписки и телефонных разговоров;
- право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;
- проведение выборов и референдумов и так далее.